Эксперт призвал распространить все элементы статуса учителя на школьного психолога

Статус школьного психолога очень часто недооценивается и даже обесценивается. Однако, как отмечает координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев, в российских школах постоянно возникают ситуации, которые требуют участия настоящего специалиста.

«Всё выглядит как какая-то дополнительная функция. Этим психологом учитель по географии потом становится или учитель музыки очень часто, или организатор. Почему бы в свободное от основной работы время не побыть ещё и школьным психологом? Однако сейчас эта должность, этот статус, эта профессия в школе имеет особую важность», - подчеркнул он.

Роман Крастелев отметил, что важно помнить об огромном количестве различных девиаций со стороны учеников, зачастую с трагичными последствиями, с причинением вреда и даже убийствами и стрельбой, которая, к сожалению, перестаёт быть редкостью в российских школах, пишет RuNews24.ru.