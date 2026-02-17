Провожаем зиму масленичной неделей!

В этом году зима выдалась на славу! Крепкие морозы, много снега и солнца. Но, как говорится, Зимушка, пора бы и честь знать!

Проводить зиму со всеми почестями вас приглашает ресторан-терраса «Стругановъ» 22-го февраля в 11 часов. В программе масленичные гуляния, конкурсы, призы и подарки! И всю неделю в ресторане действует блинное меню.

До встречи в ресторане «Стругановъ».

Ресторан расположен на Красноармейской наб., д. 16 А.

Телефон: 8-900-990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075.Erid:2SDnjeTwNyu