Армен Мнацаканян: Давно столько снега мы не видели, даже отвыкли

Своими впечатлениями от минувшего снегопада поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян («Единая Россия») на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Намело, так намело! Давно столько снега мы не видели, даже отвыкли. Потому берем лопату - и расчищать любимую дачу от полуметрового снежного "покрывала"! Это и зарядка, и прогулка на свежем воздухе», — делится вице-спикер.

 

Напомним, запечатлеть для истории Куньинского муниципального округа домашние сугробы решил и глава муниципалитета Олег Лебедев.

Нынешняя зима в Великих Луках также не осталась в стороне. Высота снежного покрова в городе достигла 68 сантиметров, что является абсолютным рекордом за все время инструментальных наблюдений, которые велись в городе с 1881 года.

