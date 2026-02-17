 
Общество

Большинство респондентов ПЛН не планировали праздновать День святого Валентина

0

Абсолютное большинство респондентов Псковской Ленты Новостей отказалось праздновать День всех влюбленных по разнообразным причинам. В опросе приняли участие 339 человек.

Самыми популярными альтернативами «западному» празднику стали личные семейные даты. 38,7% опрошенных ответили, что для них важнее день знакомства или свадьбы, а не календарный День святого Валентина.

На втором месте по популярности оказался скептицизм в отношении коммерческой составляющей праздника: 28,3% респондентов считают День святого Валентина лишь маркетинговым ходом, навязанным магазинами и производителями открыток. Еще 13,3% участников опроса заявили, что вместо католического святого они предпочитают чествовать православных покровителей семьи — Петра и Февронию. 

Одиноки на данный момент 9.1% читателей. Это также послужило причиной отсутствия праздничного настроения. 

Лишь 5% респондентов планировали 14 февраля романтический ужин или свидание, а 3,8% ограничились символическими подарками для друзей и коллег. 

Некоторые читатели подходят к празднику с иронией. Всего 0.6% опрошенных готовы отметить этот день, если партнер вообще вспомнит о нем. 1,2% респондентов же собирались коротать день за столом, вовсе не праздничным, а компьютерным.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Празднуете ли вы Масленицу?

