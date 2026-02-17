В Опочецком округе ветеран Великой Отечественной войны Виктор Парамонов отмечает 100-летие

Сегодня участник Великой Отечественной войны Виктор Парамонов отмечает 100-й день рождения. Глава Опочецкого округа Юрий Ильин поздравил его в своем посте на личной странице в сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Виктор Павлович — человек, чьё поколение отстояло мир, подарило нам будущее и научило, что такое подлинный патриотизм, стойкость и любовь к Родине. Его судьба — это отражение судьбы целой страны: испытания, мужество, труд и несгибаемая воля к победе. К сожалению, годы берут своё, и сейчас Виктору Павловичу важнее покой и забота, чем шумные торжества. Но это не мешает нам сказать самые тёплые слова», - написал Юрий Ильин.

От лица всех жителей Опочецкого округа и от себя лично он поздравил Виктора Парамонова с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и сил, заботы и любви близких рядом.