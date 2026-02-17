Как оцениваются грантовые заявки, рассказали псковичам

Критерии оценки грантовых заявок разъяснили в эфире ПЛН FM (102,6 FM) министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и первый заместитель министра молодежной политики Екатерина Тимофеева.

«Гранты оцениваются по конкретным критериям. Ничего нового нет. Каждую заявку оценивают несколько экспертов. Если человек имеет какое-то отношение к заявке или команде, он может сделать самоотвод. Для нас это преимущество, так конкурс становится более прозрачным. Все эксперты с колоссальным опытом, являются общественными деятелями. Главное – это неучастие в проектах. Хочу отметить, что эксперты из Псковской области являются и экспертами в федеральных конкурсах, поэтому их имена засекречены», – сказал Дмитрий Яковлев.

Екатерина Тимофеева добавила, что, помимо основных критериев, существуют и субъективные, на которые нужно ориентироваться.

«Добавлю по критериям. Критерии неизменны много лет. По аналогии с Фондом президентских грантов, только грантополучатели-победители поймут эту историю. Есть критерии системные, по количеству благополучателей, по информационной кампании. А есть актуальность, инновации. Здесь можно только душу вложить в проект и выйти с ним куда-либо», – подчеркнула Екатерина Тимофеева.

При подаче заявок также необходимо объективно оценивать свои силы. Дмитрий Яковлев отметил, что заявку можно выиграть не с первого раза.