Дмитрий Яковлев: Гранты могут получить все, кто желает реализовать свою идею

Грантовая поддержка в Псковской области не ограничена только молодежью. Участвовать в конкурсах могут все инициативные люди и организации. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил министр молодежной политики Дмитрий Яковлев.

«Помогаем не только молодежи, а всем тем, кто желает реализовать свою инициативу. Наше министерство молодежной политики определено как министерство, которое занимается грантовой деятельностью, на базе нашего подведомственного учреждения существует проектный офис. Мы являемся оператором грантового конкурса правительства Псковской области. На базе проектного офиса мы проводим большое количество обучающих семинаров, они организуются во всех муниципальных образованиях Псковской области, чтобы вовлечь в грантовую деятельность большее число инициативных людей», – сказал Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что реализация любой идеи требует, зачастую, больших финансовых затрат. Этот вопрос можно решить при помощи гранта.