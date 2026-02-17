 
Общество

Фестиваль Magic pole dance в пятый раз пройдет в Пскове

0

Фестиваль Magic pole dance в пятый раз пройдет в Пскове 28 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фестиваль состоится в Городском культурном центре.

«Традиционно, зрители на сцене увидят магию pole спорта, воздушного кольца, джампинг номеров и танца в одном юбилейном шоу. Не обойдется без приглашенных гостей и подарков», - отметили организаторы.

Ведущим традиционно выступит известный псковский шоумен Николай Королев.

Начало в 17.00.

Дополнительную информацию можно найти в официальной группе встречи.

Организаторы: Школа танцев "Dance Family" г. ПсковViKi SPORT| hoop, pole&jumping.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026