Фестиваль Magic pole dance в пятый раз пройдет в Пскове 28 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фестиваль состоится в Городском культурном центре.

«Традиционно, зрители на сцене увидят магию pole спорта, воздушного кольца, джампинг номеров и танца в одном юбилейном шоу. Не обойдется без приглашенных гостей и подарков», - отметили организаторы.

Ведущим традиционно выступит известный псковский шоумен Николай Королев.

Начало в 17.00.

Дополнительную информацию можно найти в официальной группе встречи.

Организаторы: Школа танцев "Dance Family" г. Псков, ViKi SPORT| hoop, pole&jumping.