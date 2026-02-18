Псковская область оказалась в числе 20 регионов, где закрыли классы на карантин

В более чем 20 российских регионах частично закрыли на карантин детские учреждения — школы и детсады — из-за роста заболеваемости ОРВИ.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области полностью закрыты один детский сад и две школы.

Также ограничения ввели в Ленинградской, Новосибирской и Нижегородской областях, Забайкальском, Пермском и Приморском краях, Карелии, Якутии, Коми и других регионах.

В Пермском крае 77 детсадовских групп и 105 классов ушли на карантин, в Карелии — 67 классов и семь групп, одну из школ полностью закрыли. В Республике Удмуртия приостановили образовательный процесс в 25 классах и 37 группах, в регионе временно перестали работать школа и детсад. В Крыму карантин ввели в 64 классах и 46 группах, пишут «Известия».

Профилактические мероприятия, в том числе закрытие детских учреждений на карантин, помогают избежать массовости заболевания ОРВИ, пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Конец февраля – начало марта — это стандартно второй, даже третий подъем заболеваемости, в том числе и гриппозной инфекции», — сказал он.

Пик заболеваемости обычно приходится на начало весны, добавил врач. Он считает, что сейчас число заболевших будет увеличиваться.

