Псковский облсовпроф и Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге договорились о сотрудничестве

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании президиума Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге (Дорпрофжел на ОЖД), сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

В ходе заседания подвели итоги сотрудничества Дорпрофжел с региональными профсоюзными объединениями — Ленинградской федерацией профсоюзов, профобъединениями Карелии, Мурманской, Псковской и Новгородской областей — в рамках ранее заключённых соглашений.

По итогам мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве на 2026 год. Свои подписи под документом поставили председатель Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге Александр Голубев и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Мы тесно работаем с Псковским облсовпрофом, совместно реализуем различные проекты, проводим акции и мероприятия, туристические слёты. Члены профсоюза активно пользуются льготным оздоровлением в профсоюзных здравницах Псковской области. Можно сказать, что работаем как единое целое», — отметил Александр Голубев.

Игорь Иванов в свою очередь подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество полностью оправдало себя: «Это обмен наработками, опытом, совместные мероприятия — причём сотрудничество ведётся на всех уровнях взаимодействия. Приятно видеть, что РЖД в нашем регионе является динамично развивающейся компанией: открываются новые маршруты, растёт пассажиропоток, люди обеспечены работой, достойной заработной платой и полным социальным пакетом».