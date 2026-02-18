Псковский облсовпроф и Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге договорились о сотрудничестве

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании президиума Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге (Дорпрофжел на ОЖД), сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов
В ходе заседания подвели итоги сотрудничества Дорпрофжел с региональными профсоюзными объединениями — Ленинградской федерацией профсоюзов, профобъединениями Карелии, Мурманской, Псковской и Новгородской областей — в рамках ранее заключённых соглашений.
По итогам мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве на 2026 год. Свои подписи под документом поставили председатель Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге Александр Голубев и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
Игорь Иванов в свою очередь подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество полностью оправдало себя: «Это обмен наработками, опытом, совместные мероприятия — причём сотрудничество ведётся на всех уровнях взаимодействия. Приятно видеть, что РЖД в нашем регионе является динамично развивающейся компанией: открываются новые маршруты, растёт пассажиропоток, люди обеспечены работой, достойной заработной платой и полным социальным пакетом».
Пресс-портреты