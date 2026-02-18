 
Общество

Стоимость услуг по погребению в Пскове вырастет до 9 678 рублей

0

Изменения в Правила предоставления ритуальных услуг рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. Заседание комитета прошло сегодня, 18 февраля, под председательством депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина, сообщается в Telegram-канале гордумы.

Фото: Псковская городская Дума / Telegram

Как пояснили юристы аппарата гордумы, суть предложенных изменений заключается в том, чтобы увеличить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, с 9 165 рублей до 9 678 рублей с учетом индексации.

«Если коротко, то это ежегодное индексирование данной услуги. Она предоставляется, в основном, малоимущим гражданам», - прокомментировал Юрий Бурлин.

