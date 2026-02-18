Антон Мороз: Благотворительностью нужно заниматься в тишине

Благотворительностью нужно заниматься в тишине. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.
«Я считаю, что то время, которое мы выделяем для освещения благотворительных проектов в сетях, это больше для того, чтобы показать, что это нормальная работа, которая и бизнесом, и общественно-политическими деятелями должна осуществляться. Это направлено на то, чтобы больше подтолкнуть коллег, чтобы они поддерживали различные проекты и инициировали их создание. Говорить о каких-то своих заслугах в этом плане я считаю некорректным», – высказал свое мнение Антон Мороз.
Он вкратце описал ту благотворительную деятельность, которой занимается.
«Мы стараемся помогать участникам СВО, мы работаем с нашими силовыми структурами, которые сейчас требуют повышенного внимания для того, чтобы обеспечивать тех ребят, которые воюют на линии боевого соприкосновения. Не только обеспечивать их каким-то материально-техническим снабжением, но и просто моральной поддержкой. Работаем по увековечению памяти героев. Работаем с ветеранскими организациями, детскими и спортивными организациями. Это если коротко. Я бы больше не хотел на эту тему распространяться. Не потому что скромность какая-то, а потому что считаю, что это абсолютно нормальные вещи, которые должны делаться в тишине», – заключил Антон Мороз.