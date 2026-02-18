 
Общество

Антон Мороз: Благотворительностью нужно заниматься в тишине

0

Благотворительностью нужно заниматься в тишине. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

«Я считаю, что то время, которое мы выделяем для освещения благотворительных проектов в сетях, это больше для того, чтобы показать, что это нормальная работа, которая и бизнесом, и общественно-политическими деятелями должна осуществляться. Это направлено на то, чтобы больше подтолкнуть коллег, чтобы они поддерживали различные проекты и инициировали их создание. Говорить о каких-то своих заслугах в этом плане я считаю некорректным», – высказал свое мнение Антон Мороз. 

Он вкратце описал ту благотворительную деятельность, которой занимается. 

«Мы стараемся помогать участникам СВО, мы работаем с нашими силовыми структурами, которые сейчас требуют повышенного внимания для того, чтобы обеспечивать тех ребят, которые воюют на линии боевого соприкосновения. Не только обеспечивать их каким-то материально-техническим снабжением, но и просто моральной поддержкой. Работаем по увековечению памяти героев. Работаем с ветеранскими организациями, детскими и спортивными организациями. Это если коротко. Я бы больше не хотел на эту тему распространяться. Не потому что скромность какая-то, а потому что считаю, что это абсолютно нормальные вещи, которые должны делаться в тишине», – заключил Антон Мороз.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026