 
Общество

На охоту на волков в Палкинском округе вышли 90 человек

0

Трех волков добыли охотники в Палкинском муниципальном округе, сообщается в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Природа 60» / «ВКонтакте»

«Состоялась наша охота! По предположениям, в окладе находилось 5-6 волков. Собралось 90 человек. С утра при объезде флагов один матёрый волк неоднократно тыкался с внешней стороны оклада в надежде попасть внутрь, и в очередной раз ему это удалось. С разбега он маханул под флажки, что шло вразрез всем волчьим инстинктам самосохранения и говорило только об одном - внутри его манит волчица», - поделились охотники.

На стрелков вышло три волка, и всех их удалось добыть.

«Спасибо всем принявших участие в охоте и, конечно, особенно загонщикам, ребята хорошо поработали! Ну а нам - организаторам - очень приятно, что от раза к разу приезжает большое количество желающих поучаствовать в этой непростой охоте. Флажки не стали убирать, на неделе будем все смотреть и, возможно, планировать ещё охоту», - добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что трех волков отстрелили охотники в Пыталовском округе. 

