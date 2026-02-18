На охоту на волков в Палкинском округе вышли 90 человек

Трех волков добыли охотники в Палкинском муниципальном округе, сообщается в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Природа 60» / «ВКонтакте»
На стрелков вышло три волка, и всех их удалось добыть.
«Спасибо всем принявших участие в охоте и, конечно, особенно загонщикам, ребята хорошо поработали! Ну а нам - организаторам - очень приятно, что от раза к разу приезжает большое количество желающих поучаствовать в этой непростой охоте. Флажки не стали убирать, на неделе будем все смотреть и, возможно, планировать ещё охоту», - добавили организаторы.
Ранее сообщалось, что трех волков отстрелили охотники в Пыталовском округе.