Названы российские вузы с самым высоким проходным баллом ЕГЭ

В топ-3 вузов с самым высоким средним проходным баллом ЕГЭ в 2025 году вошли МФТИ, МИФИ и Центральный университет, следует из результатов мониторинга НИУ ВШЭ.

«В 2025 году впервые за историю рейтинга (15 лет) тройка рейтинга вузов - это технические вузы: МФТИ (96,8 балла), МИФИ (91,5 балла) и Центральный университет (87,8 балла)», - говорится в сообщении.

Всего в топ-16 вузов с очень высоким качеством приема (80+ баллов ЕГЭ) вошли семь технических университетов во главе с МФТИ и МИФИ, пять классических университетов, включая НИУ ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет, два медицинских и два социально-экономических вуза: МГИМО и ВАВТ, пишет РИА Новости.

НИУ ВШЭ реализует мониторинг качества приема в российские вузы с 2010 года. В 2025 году в мониторинг вошли 815 вузов, включая 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственный. Для анализа были собраны данные о списках зачисленных, результатах ЕГЭ, направлениях подготовки, стоимости обучения.