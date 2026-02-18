Стартует пресс-конференция о миграционных процессах в Псковской области

Очередная пресс-конференция стартует в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Сегодня мы подведем итоги работы управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за минувший год, раскроем цифры статистики и обозначим динамику в миграционных процессах в Псковской области. Гость студии — врио начальника управления по вопросам миграции управления МВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Калинин.

Сколько в 2025 году прибыло в Псковскую область иностранцев и лиц без гражданства? Из каких стран чаще всего приезжали, с какой целью? Как складывается взаимодействие управления по вопросам миграции и правительства региона в части работы с соотечественниками? Как обстоят дела с трудовой миграцией? Как за год изменилась динамика нарушений миграционного законодательства?