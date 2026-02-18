 
Общество

Стартует пресс-конференция о миграционных процессах в Псковской области

0

Очередная пресс-конференция стартует в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Сегодня мы подведем итоги работы управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за минувший год, раскроем цифры статистики и обозначим динамику в миграционных процессах в Псковской области. Гость студии — врио начальника управления по вопросам миграции управления МВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Калинин. 

Сколько в 2025 году прибыло в Псковскую область иностранцев и лиц без гражданства? Из каких стран чаще всего приезжали, с какой целью? Как складывается взаимодействие управления по вопросам миграции и правительства региона в части работы с соотечественниками? Как обстоят дела с трудовой миграцией? Как за год изменилась динамика нарушений миграционного законодательства?

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026