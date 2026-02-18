 
Общество

До трёх лет лишения грозит дропперу из Великих Лук

Прокуратура города Великие Луки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный из корыстной заинтересованности). Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе расследования дела установлено, что в сентябре 2025 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение знакомой стать так называемым «дроппером». На его банковские счета поступали денежные средства, которые он за вознаграждение переводил на счета третьих лиц, участвуя тем самым в выведении и обналичивании денег, полученных преступным путем.

Преступную деятельность пресекли. Общая сумма переведенных средств составила свыше 110 000 рублей.

Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 187 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

