В Островском округе проводится проверка по сообщению о гибели женщины и ребенка при пожаре

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Глушни Островского округа тел женщины и малолетнего ребенка со следами воздействия высоких температур. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в Следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.

Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

В связи с участившимися случаями гибели людей при пожарах, следственный комитет напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.

Также в ведомстве обращают внимание на необходимость более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях: «Не оставляйте их без присмотра взрослых лиц. Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте о правилах противопожарной безопасности, выучите с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара, сформируйте у детей чувство опасности огня».

Напомним, женщина и ребенок погибли при пожаре в деревне Глушни Островского округа 18 февраля.