Чучело Масленицы сожгут на берегу Псковского озера

База отдыха «Лукоморье», расположенная в деревне Молочково-Дубенец Печорского округа, в 25-ти километрах от Пскова, приглашает местных жителей и гостей региона отметить Масленицу 22 февраля.  

Фото: «Лукоморье»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Лукоморье», гости смогут отведать традиционные блинчики, также их ждет праздничный масленичный ужин. Главным событием станет торжественное сжигание чучела Масленицы на берегу Псковского озера. 

Подробности можно узнать по телефонам: +7-921-116-77-11; +7-921-218-41-34. 

Напомним, сегодня отмечают «Разгуляй» - четвёртый день Масленичной недели, в этом году он выпадает на 19 февраля. 

Ранее сообщалось, что сожжение чучела Масленицы может состояться и в Пскове при благоприятных погодных условиях.

