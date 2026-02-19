Чучело Масленицы сожгут на берегу Псковского озера

База отдыха «Лукоморье», расположенная в деревне Молочково-Дубенец Печорского округа, в 25-ти километрах от Пскова, приглашает местных жителей и гостей региона отметить Масленицу 22 февраля.

Фото: «Лукоморье»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Лукоморье», гости смогут отведать традиционные блинчики, также их ждет праздничный масленичный ужин. Главным событием станет торжественное сжигание чучела Масленицы на берегу Псковского озера.

Подробности можно узнать по телефонам: +7-921-116-77-11; +7-921-218-41-34.

Напомним, сегодня отмечают «Разгуляй» - четвёртый день Масленичной недели, в этом году он выпадает на 19 февраля.

Ранее сообщалось, что сожжение чучела Масленицы может состояться и в Пскове при благоприятных погодных условиях.