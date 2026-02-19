«Инфопена»: Эйнштейн вместо Эпштейна, увольнение из-за смеха и «снежный» максимум в Великих Луках 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».
Ведущие Александра Иванова, Артем Татаренко, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.
Сегодня в выпуске:
- Шляпа от облысения
- Паспорта для верблюдов
- Эйнштейн вместо Эпштейна
- Увольнение из-за смеха
- «Снежный» максимум в Великих Луках
Об этом и не только — в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.