«Инфопена»: Эйнштейн вместо Эпштейна, увольнение из-за смеха и «снежный» максимум в Великих Луках 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».

Ведущие Александра Иванова, Артем Татаренко, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.

Сегодня в выпуске:

  • Шляпа от облысения
  • Паспорта для верблюдов
  • Эйнштейн вместо Эпштейна
  • Увольнение из-за смеха
  • «Снежный» максимум в Великих Луках 

Об этом и не только — в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

