 
Общество

Псковские таможенники за год возбудили почти 11 тысяч дел об административных правонарушениях

В 2025 году псковские таможенники возбудили 53 уголовных дела и 10 917 дел об административных правонарушениях, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Изображение: Псковская таможня

По уголовным делам в 2025 году конфисковано и обращено в собственность государства товаров на сумму, превышающую 90 млн рублей.

По фактам контрабанды наркотических средств и их прекурсоров Псковская таможня возбудила пять уголовных дел, изъяли 763 кг наркотических средств и их прекурсоров.

Из всех возбужденных дел об административных правонарушениях 55% дел возбудили в отношении физических лиц, 43% в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сумма назначенных административных наказаний увеличилась в 1,6 раза и составила 523 млн рублей.

90% нарушений составляют правонарушения в области таможенных правил, 6% правонарушений выявлено при проведении транспортного контроля.

