Онкозаболевание печени выявили у великолучанина на диспансеризации

Онкологическое заболевание печени выявили у мужчины во время прохождения диспансеризации в Великих Луках, сообщается в группе Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

Благодаря плановому осмотру у 70-летнего мужчины было выявлено подозрение на онкологическое заболевание печени.

«Мужчина сразу сказал, что у него периодически болит в правом подреберье. На основании жалоб и результатов первого этапа диспансеризации направили на ультразвуковое исследование органов брюшной полости, на котором были визуализированы очаговые образования правой доли печени», - рассказала участковый фельдшер поликлиники №1 филиала «Великолукский межрайонный» областной клинической больницы Ольга Коновалова.

Дальнейшее обследование – компьютерная томография с контрастным усилением – подтвердило предварительный диагноз. Мужчину направили к врачу-онкологу для дальнейшего лечения.

Отмечается, что во время обычной диспансеризации врачи регулярно выявляют заболевания, о которых пациенты даже не подозревали, и это не просто формальность, а реальный шанс выявить проблемы на ранней стадии и сохранить здоровье.

«В ходе прохождения диспансеризации выявляется действительно очень много заболеваний, о наличии которых пациенты даже не подозревали. У мужчин регулярно выявляются высокие титры анализа на простатический специфический антиген (ПСА) — исследование, которое используется для диагностики заболеваний предстательной железы (простаты). Повышенный показатель может указывать на аденому, хроническое или острое воспаление простаты, злокачественное новообразование. Такие заболевания, как сахарный диабет, выявляются почти ежедневно», - отметила участковый фельдшер.

В больнице напомнили, что кабинет диспансеризации поликлиники №1 в Великих Луках работает с 8:00 до 15:30 по предварительной записи. Запись на прием осуществляется через портал «Госуслуги», региональный портал записи к врачу k-vrachu.pskov.ru, региональный чат-бот pskov_kvrachu_bot в мессенджере «MAX», инфомат-киоск, установленный в холле учреждения, по телефону колл-центра (для пациентов поликлиники №1) - 8 (81153) 7-88-99, а также при личном обращении в регистратуру учреждения.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Псковской области расширили программу диспансеризации — в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в базовый скрининг добавили ряд важных исследований.