Куда сходить с классом — семь крутых мест в Пскове. ЛОНГРИД

Многие учителя и родители сталкиваются с вопросом, где псковским школьникам интересно и с пользой провести время с классом. В Пскове есть немало мест, которые могут подарить детям новые впечатления, знания и яркие эмоции. Псковская Лента Новостей собрала подборку из семи локаций.

Фото: Portal VR

В списке — развлечения и образовательные программы для любого возраста: игры для малышей, возможность познакомиться с космосом, путешествие в историю через современные технологии и активные занятия, развивающие навыки и командный дух.

Главное — все места проверены и являются достойным вариантом для школьных экскурсий, дней рождений и просто полезного отдыха вне школы. Все подробности, как организовать праздник или экскурсию, — в нашем лонгриде.