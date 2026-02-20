«Дневной дозор»: Замедление Telegram - «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Замедление Telegram - "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В феврале 2026 года в России зафиксировали массовые сбои и резкое замедление работы Telegram. Огромное число пользователей по всей стране начало жаловаться на невозможность отправки сообщений, загрузки медиафайлов и плохую работу мобильного приложения. А на минувшей неделе, 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России и заявил, что продолжит «душить» его до тех пор, пока мессенджер не начнёт исполнять российское законодательство.

Напомним, ещё осенью 2025 года Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram, в части звонков через мессенджер. Эту меру объяснили борьбой с мошенниками, но многие эксперты признают, что на самом деле главной целью была популяризация мессенджера Max, у которого негосударственный Telegram явно выигрывал борьбу за аудиторию.

Опасения в обществе о полной блокировке Telegram усиливаются, а число недовольных такими ограничениями растёт. Почему же он так важен?

Для миллионов пользователей в России это просто удобный мессенджер, многих политика не волнует, они и привыкли пользоваться «телегой» в повседневном быту, и не хотят менять уже привычный канал связи на неизвестный, новый.

Стоит отметить, что именно Telegram первым придумал и реализовал идею создания информационных каналов, когда пользователю не нужно постоянно искать ту или иную информацию, достаточно просто подписаться на канал и быть в курсе актуальных событий в режиме онлайн. И тому великому множеству социально активных граждан, которые интересуются политикой и масс-медиа, такая функция «зашла». Более того, как говорят специалисты, Telegram стал одним из наиболее эффективных средств связи на линии фронта, так как им пользуются бойцы СВО.

Замедление работы Telegram вызвало бурные эмоции и стало поводом для оживлённых дискуссий и среди депутатов Госдумы.

Ошеломлённый замедлением работы Telegram депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал ответственных за блокировки «идиотами» и призвал их отправиться на СВО.

«Кто замедляет Telegram - идите на передовую на СВО! Ребята, которые проливают кровь, имеют единственную связь с родными и близкими через Telegram. Что вы делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Идиоты! Что вы делаете? Люди собирают деньги на СВО. Telegram - единственная возможность для них общаться с родными и близкими через каналы. Да, это замечательно, но давайте дадим людям возможность самим выбирать, что им нужно. Я ещё раз хочу сказать: те, кто это делает, - мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там! Гибнут за Россию, за русский мир! А вы что делаете? Одумайтесь».

Крайне возмущенные действиями Роскомнадзора коммунисты выдвинули предложение запросить у министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций официальные разъяснения по поводу сбоев в работе мессенджера Telegram. С предложением выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Также он отметил важность роли Telegram для деятельности миллионов граждан, предпринимателей, а также участников СВО.

«В адрес депутатов Государственной Думы поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных нарушением работы мессенджера Telegram. Для десятков миллионов россиян Telegram стал удобным и привычным средством общения. Большое количество русскоязычных каналов, созданных в Telegram, проводят необходимую информационную и практическую работу в русскоязычном сегменте мессенджера. Инструменты Telegram используются в предпринимательской деятельности миллионов наших граждан, находят своё применение и в ходе СВО. При этом со стороны профильных ведомств отсутствует какая-либо официальная информация по этому поводу. В этой связи предлагается комитету Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи запросить у министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций информацию о наличии самого факта замедления работы мессенджера, причинах такого замедления, правовых основаниях для этого, если имеют место целенаправленные действия специальных государственных органов, а также о перспективах дальнейшей деятельности Telegram на территории Российской Федерации».

Парламентское большинство эту инициативу в Думе не поддержало - за неё проголосовали лишь 77 депутатов. В профильном комитете заявили, что мессенджер «намеренно не выполняет законы РФ», об этом в своём выступлении заявил депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский.

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регулятора в части удаления запрещённой информации и в части локализации персональных данных наших граждан. Поэтому интересующую авторов протокольного поручения информацию они вправе запросить в рамках исполнения своих депутатских полномочий. Комитет не поддерживает принятие протокольного поручения».

Все 102 голоса «против» - это представители «Единой России». Фракция ЛДПР в полном составе бойкотировала участие в голосовании, не дав голосов для принятия поручения палаты. Из 15 депутатов партии «Новые люди» инициативу поддержали только пятеро. 271 человек от голосования воздержался.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике пояснил причины, по которым было принято решение о замедлении работы мессенджера Telegram.

«Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого стали систематические нарушения мессенджером требований федерального закона. В частности, Telegram проигнорировал 150 000 запросов и требований на удаление каналов, материалов и постов с запрещённой информацией. Из них 4 000 касаются продажи поддельных документов и фишинговых сервисов. Также было проигнорировано 18 000 требований блокировки контента и работы каналов с нацистской тематикой. В общей сложности более 150 000 запросов остались без реакции. С момента начала работы направлено более 100 000 требований об удалении материалов и блокировке каналов, распространяющих дезинформацию о наших вооружённых силах, однако многие из них не исполнены. Вторая актуальная тема - мошенничество. Официальные данные МВД фиксируют 150 000 преступлений, совершённых с использованием только Telegram. Из них более 30 000 связаны с диверсиями. Имеются многочисленные подтверждённые факты, что иностранные спецслужбы имеют доступ к Telegram и используют эти данные в боевых действиях против наших вооружённых сил».

А как к замедлению мессенджера Telegram отнеслись наши эксперты и представители политических партий, узнаем в программе «Дневной дозор».

Депутат Псковского областного Собрания, единорос Алексей Севастьянов уже на протяжении нескольких лет относится к Telegram неоднозначно. И с изменением скорости работы мессенджера никаких последствий для себя он не ощутил.

«Я помню, что сколько-то лет назад все сильно плакали по Instagram*, как-то быстро переплакали, потом слёзы лили по WhatsApp*. Сейчас даже не вспоминают. Я не могу сказать, что для меня информация, которую я читаю в соцсетях, недоступна. Политические обзоры, развитие техники, автомобильные темы, путешествия - всё это точно так же я сегодня могу увидеть и в Rutube, и "ВКонтакте", и в MAX. Очень стремительно все блогеры переходят в MAX. То есть для меня никакого ущемления нет. Я перестал кого-то читать в Telegram, я их уже нашёл в MAX. Я сегодня смотрю, что быстрее открывается, где быстрее приходят уведомления про новости - там я читаю. По-моему, что касается Telegram, то вообще лет пять, наверное, эти качели: то работает, то не работает, то закрывают, то не закрывают. Поэтому я весьма относительно отношусь к данному продукту. MAX - это отечественный продукт, а уже сколько было вылито всяких негативных вещей. Просто, друзья, давайте вспомним, как начинали Госуслуги. Тогда все кричали: "Боже мой, все личные данные!" А сейчас все очень хорошо живут с Госуслугами. Сегодня каждый из нас уже не представляет свою жизнь без предложения Госуслуг. Дайте время, и всё будет хорошо».

Позиция первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко полностью совпадает с партийной, он категорически против замедления Telegram, и тем более его закрытия. По мнению Петра Алексеенко, замедление работы мессенджера в преддверии выборов сродни «выстрелу в ногу».

«Появилась информация о возможном закрытии Telegram 1 апреля. Мы, конечно, выступили против. Наша фракция в Государственной Думе внесла этот вопрос на рассмотрение, но его заблокировали. Поэтому наше региональное отделение провело митинг против закрытия Telegram-каналов, и мы поддерживаем эту позицию. У нас недавно прошло совещание секретарей местных отделений области, где мы обсуждали вопросы предстоящих выборов. Социальные сети играют большое значение в период агитации в части быстрого доведения информации до наших избирателей. Я считаю, что это еще одна мера давления на здравомыслящих людей, которые не боятся говорить правду».

Депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук, как и партия в целом, категорически против ограничения работы Telegram. Он запросил у Минцифры информацию о том, какими статьями Конституции и нормами закона руководствовался подконтрольный ведомству Роскомнадзор, ограничивая права граждан на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, и на какой срок введено ограничение.

«Партия относится к этому отрицательно. Что касается меня, я считаю, что не было объективной причины это делать. Это просто доставляет неудобства людям. Не знаю, выгоды я здесь абсолютно не вижу. Ни на какие афёры, которые проворачивают по телефону и мессенджерам, это, по-моему, никак не повлияет».

Секретарь совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов рассказал, какого мнения он и его партия придерживаются относительно замедления работы Telegram.

«У нас есть позиция партии, что вообще запреты не должны ограничивать возможности мессенджеров. Понятно, что у нас есть законодательство, которое запрещает определённые действия на территории Российской Федерации, если они не выполняются. Мы выступаем за то, чтобы мессенджеры не останавливались и не замедлялись, чтобы люди могли общаться».

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков не является сторонником замедления работы мессенджера Telegram. По его мнению, у решения искусственно снизить скорость работы мессенджера - масса негативных последствий, в том числе и для политических партий в начале предвыборной гонки.

«Я считаю, что, безусловно, здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы заключаются в том, что стране необходим свой государственный или национальный мессенджер, независимый от других государств, с серверами, расположенными в России. Однако я убеждён, что он должен быть ещё и конкурентоспособным. Проще всего привлечь пользователей, просто запретив все другие конкурентные площадки. Я считаю, что это неправильно, и пользователей нужно привлекать дополнительными функциями и сервисами. А главное - убедить наших граждан в том, что новый мессенджер MAX - это безопасное приложение. На данный момент мы видим, мягко говоря, очень скептическое отношение в обществе к тому, что новый мессенджер MAX безопасен. Это также создаёт неудобства для всех политиков и общественных деятелей, поскольку у всех нас есть каналы в Telegram, на которые подписаны сотни и тысячи человек. На данный момент граждане достаточно неохотно переходят в MAX. Если сравнить, то в Telegram у нас совокупно, по нашим группам и моей личной странице, несколько тысяч подписчиков. В MAX мы действительно вынуждены были завести свой канал. Мы не должны отставать от других политических организаций. Но на данный момент там всего порядка 10 человек. Также хотел бы добавить ещё один негативный фактор, к чему может привести блокировка Telegram. Я знаю это по слухам от своих близких знакомых, можно сказать, даже друзей, которые сейчас находятся в зоне СВО и исполняют свой боевой долг. Они также не поддерживают блокировку Telegram, поскольку говорят, что очень много связи между подразделениями на данный момент зафиксировано именно в этом приложении».

По мнению многих экспертов, Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным Роскомнадзора, применяться эта мера будет на территории всей России - приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. Если же это и первоапрельская шутка, то не очень то и смешная. Не до смеха было и большинству наших сегодняшних собеседников - практически все они выступают против замедления и уж тем более блокировки Telegram. Прозвучали сегодня и слова о том, что за последние несколько лет нам пришлось столкнуться с разными изменениями, в том числе и в сфере технологий и коммуникации, к которым мы достаточно быстро приспособились. Да, действительно, как писал Николай Васильевич Гоголь: «Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату», - однако, такими темпами вскоре из средств коммуникации у нас останется только «национальный мессенджер». Не исключено, что в скором времени придется вспомнить, как рассылать информацию факсом, а там, глядишь, и до голубиной почты рукой подать.

Александра Братчикова

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ