Проект «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области» стартует на ПЛН FM

Проект «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области» запускает на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

В новой программе мы будем рассказывать радиослушателям о днях календаря с особым смыслом для жителей Псковщины. Закон «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области», подготовленный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, был принят в 2025 году на июльской сессии Псковского областного Собрания. Депутаты большинством голосов поддержали предложенный перечень. В него вошли четыре праздничных дня и семь памятных дат, навечно вписанных в историю нашей малой и большой Родины. Мы расскажем вам о смысле и значении каждой из них.

Первая праздничная дата в хронологическом порядке календаря – День флага Псковской области. Ей будет посвящен первый выпуск программы, который начнется в эфире ПЛН FM завтра, 20 февраля, в 8.18. Повтор в 18.21.