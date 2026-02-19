 
Общество

Проект «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области» стартует на ПЛН FM

0

Проект «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области» запускает на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

 

В новой программе мы будем рассказывать радиослушателям о днях календаря с особым смыслом для жителей Псковщины. Закон «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области», подготовленный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, был принят в 2025 году на июльской сессии Псковского областного Собрания. Депутаты большинством голосов поддержали предложенный перечень. В него вошли четыре праздничных дня и семь памятных дат, навечно вписанных в историю нашей малой и большой Родины. Мы расскажем вам о смысле и значении каждой из них. 

Первая праздничная дата в хронологическом порядке календаря – День флага Псковской области. Ей будет посвящен первый выпуск программы, который начнется в эфире ПЛН FM завтра, 20 февраля, в 8.18. Повтор в 18.21.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026