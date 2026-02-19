 
Общество

Региональный молодежный кадровый центр и «Титан-Полимер» обсудили перспективы сотрудничества

На производственной площадке завода Титан-Полимер состоялась рабочая встреча сотрудников департамента по управлению персоналом предприятия с руководителем Молодежного кадрового центра Псковской области Елизаветой Зиязовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода. 

Фотографии: «Титан-Полимер»

Представители завода «Титан-Полимер» осветили направления деятельности подразделения, возможности трудоустройства молодых специалистов, программы обучения и переквалификации, а также ознакомили представителей центра с актуальными вакансиями завода.

Елизавета Зиязова поделилась планами проведения ярмарок вакансий и профориентационных мероприятий для молодежи в текущем году. Она подчеркнула важность коммуникации работодателей и соискателей на таких площадках, отметив, что они предоставляют уникальную возможность наладить прямые контакты и ускорить процесс трудоустройства. 

«Завод «Титан-Полимер» развивается и формирует устойчивые условия для профессионального роста молодых сотрудников. С каждым годом на предприятие приходит все больше молодежи, мы регулярно проводим производственные практики и стажировки, выпускники имеют возможность проявить себя и оформить постоянное трудоустройство», - сказала директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова.
«Завод «Титан-Полимер» на протяжении последних лет успешно сотрудничает с нами, став надежным партнером в реализации различных инициатив и проектов по профориентации учащихся школ и молодежи, организации производственных экскурсий и других мероприятий. Уверены, что наше взаимодействие в этом году продолжит приносить пользу молодым людям региона и способствовать формированию качественного кадрового резерва», - подчеркнула руководитель Молодежного кадрового центра Псковской области Елизавета Зиязова.
