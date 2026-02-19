Память Героя Александра Матросова почтили в локнянской деревне Чернушки

В деревне Чернушки Локнянского округа в канун Дня защитника Отечества почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова, сообщается на странице депутата Псковского областного Собрания, члена партии «Единая Россия» Армена Мнацаканяна в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«По приглашению коллег вот уже два десятилетия ежегодно имею честь присутствовать на этом церемониале. Вместе с коллегой по региональному парламенту Игорем Дитрихом, главой округа Иваном Белугиным, руководителем областного Совета ветеранов Николаем Груздовым, ветеранами СВО, представителями молодежных, патриотических, общественных объединений поклонились памяти 19-летнего героя, который отдал свою жизнь за товарищей и Родину. Подвиг самопожертвования Александра Матросова повторили десятки героев Великой Отечественной войны. Вечная им Слава!» - написал Армен Мнакацанян.

Депутат уточнил, что планируются и другие памятные мероприятия, включая торжественные митинги, спортивные соревнования, автопробег, патриотические акции.

Напомним, Александр Матросов в 1943 году закрыл своим телом пулемёт, дав сослуживцам необходимое время для успешного наступления на немецкую позицию.

19 июня 1943 года Александру Матросову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Красноармеец был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.

Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Он много раз освещался в СМИ, литературе, кино. Отсюда в русском языке появилось устойчивое выражение «грудью на амбразуру».