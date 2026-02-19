Ученые заявили, что дети с ожирением хуже учатся математике

Дети с ожирением и избыточной массой тела хуже учатся математике, рассказала заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ имени Петровского, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Онлайн-заседание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Современные исследования микробиоты: как правильно изучать и поддерживать здоровую микрофлору человека» прошло в четверг в ММПЦ «Россия сегодня».

«Это наша работа, проведена на большой популяции 1,5 тысячи детей среднего школьного возраста, которых мы проанализировали с точки зрения их в том числе индекса массы тела, вернее, SDS индекса массы тела и когнитивных функций. И оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике. А это что означает? Что в будущем это совсем другой интеллектуальный потенциал страны», - сказала эксперт.

Она добавила, что ось «кишечник-мозг» у детей с избыточной массой тела и ожирением с самого начала начинает работать неправильно, а у детей с недостаточностью питания эти эффекты выражены намного меньше.

«Более того, проведя изучение морфометрии мозга, мы впервые в мире описали, что у этих детей существенно увеличен объем белого вещества. Понятно, за счет чего? За счет серого. И это, конечно, уже совсем другой уровень проблемы», - заключила Намазова-Баранова.