Абоненты Т2 могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения партнеров

Российский оператор мобильной связи T2 добавляет в центр обмена минут и гигабайтов новые офферы. Клиенты могут обменять накопленный трафик на кофе во «Вкусно – и точка», такси в Яндекс Go, топливо на заправках партнеров и онлайн-сервисы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора.

Фото: Т2

За все время работы программы обмена абоненты T2 совершили более 43 миллионов операций. Клиенты использовали в общей сложности 7,5 миллиарда минут и 22 миллиона гигабайт. Оператор добавляет новые офферы в программу.

Теперь абоненты Т2 могут обменять накопленный трафик на кофе или блюдо во «Вкусно – и точка», скидку на такси в «Яндекс Go», а также на топливо через приложение Autogram. Клиенты также могут за минуты и гигабайты получить доступ к онлайн-сервисам: безлимиту в выходные, безлимиту на SMS и MMS, видео, кино, Яндекс, ВКонтакте и другие предложения.

Центр обмена доступен в мобильном приложении T2 и личном кабинете на сайте. Каталог предложений регулярно пополняется с учетом интересов абонентов и возможностей новых партнеров. T2 последовательно развивает функционал, позволяющий клиентам использовать остатки минут и гигабайтов максимально широко, в том числе за пределами услуг мобильной связи.

Директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов рассказал:

