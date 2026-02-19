 
Общество

Абоненты Т2 могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения партнеров

0

Российский оператор мобильной связи T2 добавляет в центр обмена минут и гигабайтов новые офферы. Клиенты могут обменять накопленный трафик на кофе во «Вкусно – и точка», такси в Яндекс Go, топливо на заправках партнеров и онлайн-сервисы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора.

Фото: Т2

За все время работы программы обмена абоненты T2 совершили более 43 миллионов операций. Клиенты использовали в общей сложности 7,5 миллиарда минут и 22 миллиона гигабайт. Оператор добавляет новые офферы в программу. 

Теперь абоненты Т2 могут обменять накопленный трафик на кофе или блюдо во «Вкусно – и точка», скидку на такси в «Яндекс Go», а также на топливо через приложение Autogram. Клиенты также могут за минуты и гигабайты получить доступ к онлайн-сервисам: безлимиту в выходные, безлимиту на SMS и MMS, видео, кино, Яндекс, ВКонтакте и другие предложения. 

Центр обмена доступен в мобильном приложении T2 и личном кабинете на сайте. Каталог предложений регулярно пополняется с учетом интересов абонентов и возможностей новых партнеров. T2 последовательно развивает функционал, позволяющий клиентам использовать остатки минут и гигабайтов максимально широко, в том числе за пределами услуг мобильной связи.

Директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов рассказал:
 

«С 2021 года, когда мы запустили платформу обмена минут, наша цель оставалась неизменной – сделать цифровые услуги новой валютой. В 2024 году с запуском обмена гигабайтов мы вышли на новый уровень гибкости. Мы наблюдаем, как запросы абонентов меняются вместе с их повседневностью. Поэтому каталог обмена постоянно развивается: от кофе, билетов в музей, проезда по платным дорогам до такси, топлива и безлимитов. Более 43 миллионов обменов говорят, что клиенты ценят возможность распоряжаться своими минутами и гигабайтами так, как им удобно».

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026