Как сэкономить в ресторане и при этом вкусно поесть?

Счастливые часы – это акция, которая позволяет посетителям насладиться атмосферой ресторана и попробовать фирменные блюда и напитки по сниженным ценам.

Ресторан корейской кухни CHIGUN ввел счастливые часы! Ведь гораздо приятнее прийти в любимое заведение и получить дополнительный бонус в виде скидок на любимые блюда или напитки. Посещение корейского ресторана в период «счастливых часов» — отличный способ провести время с друзьями, семьей или коллегами, наслаждаясь аутентичной кухней и экономя средства. Эта традиция показывает заботу владельцев ресторанов о своих клиентах и желание сделать процесс питания приятным и доступным каждому.

Ресторан корейской кухни CHIGUN: Корея ближе, чем ты думаешь!

город Псков, Октябрьский пр-т, 36.

Телефон: 8 (921) 002-01-60.

