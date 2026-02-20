Пьяного свидетеля не допустили к допросу и оштрафовали Печорах

Жителя Печорского муниципального округа оштрафовали за нахождение на заседании суда в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов.

«В ходе рассмотрения Печорским районным судом гражданского дела по семейному спору сторона ответчика заявила о допросе свидетеля, который находился в помещении суда. Однако у мужчины были очевидны признаки опьянения, он был направлен на медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что свидетель находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в пресс-службе.

К допросу свидетеля не допустили.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ и назначили ему наказание в виде штрафа.