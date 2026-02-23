Повторил подвиг Ивана Сусанина в 83 года: в Пскове проходит предпоказ фильма «Семь верст до рассвета»

Эксклюзивный предпремьерный показ военно-исторической драмы «Семь вёрст до рассвета» проходит сегодня, 23 февраля, в кинотеатре «Мираж Синема» города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Фильм, выход которого запланирован на 7 мая 2026 года, рассказывает о подвиге 83-летнего Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. В феврале 1942 года, в оккупированной Псковской области, он повторил подвиг Ивана Сусанина, заманив вражеский отряд в смертельную засаду.

Съемки картины проходили в живописных местах Псковской области, включая Великолукский, Невельский и Куньинский округа, что позволило создателям максимально приблизиться к атмосфере тех исторических событий.

В съемках участвовали известные российские актеры, такие как Федор Добронравов, его сын Виктор Добронравов, Наталья Суркова и Мария Шукшина. На показе присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, главные актеры, режиссер Александр Андреев и руководство кинокомпании «Каро-Премьер».