Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Ему стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Комягину было 39 лет, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты. Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья - с тем, что он творил на сцене. Мы делали вместе фестивальный проект «Заря. Онега», потому что он, как и я, хотел продвигать все русское, и не только в столицах. Наше интервью - одно из моих любимых. А как он играл в кино? А какую музыку они играли для кино? Канны, Венеция - она доехала куда дальше его родного Новокузнецка. Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря», - написала Ксения Собчак.

В ноябре 2023 года музыкантов группы Shortparis требовали признать иноагентами и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Активисты из организации «Зов народа» отправили обращение со своими требованиями в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ. Они ссылаются на то, что солист Shortparis Николай Комягин якобы высказывался против спецоперации России на Украине.

Комягин родился в 1990-е годы (точная дата рождения в открытых источниках указывается по-разному) в Новокузнецке. Он получил гуманитарное образование, интересовался философией, литературой и современным искусством, что впоследствии повлияло на эстетику и тексты его проектов.

Широкую известность Николаю принесла группа Shortparis, основанная в 2012 году в Санкт-Петербурге. Коллектив получил внимание благодаря экспериментальному звучанию, сочетанию постпанка, электроники и авангарда, а также театрализованным концертам. Комягин был автором текстов и центральной фигурой сценического образа группы.

Shortparis неоднократно участвовали в крупных фестивалях, а их клипы и перформансы вызывали активное обсуждение в медиасреде. Музыкант также занимался поэтическими и арт-проектами, пишет «Газета.ru».

Комягин также известен по роли советского поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского «Карамора».