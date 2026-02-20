 
Общество

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

0

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Ему стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Комягину было 39 лет, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. 

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты. Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья - с тем, что он творил на сцене. Мы делали вместе фестивальный проект «Заря. Онега», потому что он, как и я, хотел продвигать все русское, и не только в столицах. Наше интервью - одно из моих любимых. А как он играл в кино? А какую музыку они играли для кино? Канны, Венеция - она доехала куда дальше его родного Новокузнецка. Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря», - написала Ксения Собчак.

В ноябре 2023 года музыкантов группы Shortparis требовали признать иноагентами и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Активисты из организации «Зов народа» отправили обращение со своими требованиями в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ. Они ссылаются на то, что солист Shortparis Николай Комягин якобы высказывался против спецоперации России на Украине.

Комягин родился в 1990-е годы (точная дата рождения в открытых источниках указывается по-разному) в Новокузнецке. Он получил гуманитарное образование, интересовался философией, литературой и современным искусством, что впоследствии повлияло на эстетику и тексты его проектов.

Широкую известность Николаю принесла группа Shortparis, основанная в 2012 году в Санкт-Петербурге. Коллектив получил внимание благодаря экспериментальному звучанию, сочетанию постпанка, электроники и авангарда, а также театрализованным концертам. Комягин был автором текстов и центральной фигурой сценического образа группы.

Shortparis неоднократно участвовали в крупных фестивалях, а их клипы и перформансы вызывали активное обсуждение в медиасреде. Музыкант также занимался поэтическими и арт-проектами, пишет «Газета.ru».

Комягин также известен по роли советского поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского «Карамора».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026