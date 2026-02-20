Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Ему стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Комягину было 39 лет, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
В ноябре 2023 года музыкантов группы Shortparis требовали признать иноагентами и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Активисты из организации «Зов народа» отправили обращение со своими требованиями в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ. Они ссылаются на то, что солист Shortparis Николай Комягин якобы высказывался против спецоперации России на Украине.
Комягин родился в 1990-е годы (точная дата рождения в открытых источниках указывается по-разному) в Новокузнецке. Он получил гуманитарное образование, интересовался философией, литературой и современным искусством, что впоследствии повлияло на эстетику и тексты его проектов.
Широкую известность Николаю принесла группа Shortparis, основанная в 2012 году в Санкт-Петербурге. Коллектив получил внимание благодаря экспериментальному звучанию, сочетанию постпанка, электроники и авангарда, а также театрализованным концертам. Комягин был автором текстов и центральной фигурой сценического образа группы.
Shortparis неоднократно участвовали в крупных фестивалях, а их клипы и перформансы вызывали активное обсуждение в медиасреде. Музыкант также занимался поэтическими и арт-проектами, пишет «Газета.ru».
Комягин также известен по роли советского поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского «Карамора».