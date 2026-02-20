«Хайпожоры»: Telegram замедляется, а MAX открывает двери

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

• Telegram под прицелом: Роскомнадзор начал замедлять работу самого популярного мессенджера в стране

• WhatsApp*, Instagram*, Facebook*, YouTube — исчезли из Рунета и буквально стёрты с DNS-серверов

• MAX открывает двери: теперь любой желающий может создать свой канал в российском мессенджере

*принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ