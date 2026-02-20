Работу двух ОПГ пресекли в Великих Луках в 2025 году

Депутаты Великолукской городской Думы заслушали доклад начальника полиции Василия Фёдорова об итогах работы ОМВД за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

По итогам года зарегистрировано снижение преступлений на 21,4% (до 1166), тяжких — на 16,3% (до 319). Основной вид — кражи (71,9%). Раскрываемость выросла до 39,3%. Актуальны мошенничества в ИТТ (353 случая) и наркопреступления (47). Изъято 9 кг наркотиков, пресечена работа двух организованных преступных группировок и трех онлайн-магазинов.

Рост отмечен в грабежах (до 20) и поджогах (до 6). Стабильно низки убийства и изнасилования. Уличная преступность снизилась на 37,6%, в общественных местах — на 11,7%. Проблемы: несовершеннолетние (32 преступления), питейные заведения, кадры (некомплект 25,8%). ДТП — 1170, погибших — три.

Депутаты приняли информацию единогласно. Заместитель главы города Николай Андросович поблагодарил за работу, несмотря на сложности. Депутат Константин Максимов отметил системный подход и контроль.