«Беседка»: Успехи проекта «Созвездие»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка», и сегодня мы снова вернемся к разговору о проекте «Созвездие». Это проект для тех, кто мечтает о подиуме, сцене, уверенности и красоте в движении, и ему уже исполнился год.

Что самого значимого произошло за это время? Каких результатов удалось достичь? Как изменилось видение проекта? С какими партнерами выстроились отношения? Что участники проекта считают самым сложным, интересным и полезным? Каковы дальнейшие планы «Созвездия»?

Об этом и не только расскажут дизайнер, руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячёва, партнёр проекта Иван Жидков и модель Татьяна Гусарова.