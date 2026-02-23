«Постскриптум»: Атака беспилотников, замедление Telegram и допрос потерпевших по «делу Ильиной»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум».

Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Атака беспилотников на резервуары нефтехранилища в Великих Луках;

Допрос потерпевших по «делу Ильиной»: кто, как и сколько?

Вопросы теплоснабжения станут темой «парламентского часа» на ближайшей сессии областного Собрания;

Замедление Telegram: что об этом думают псковские политики.

В политическом блоке порассуждаем о самых важных событиях недели с Максимом Костиковым.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.