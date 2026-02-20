 
Общество

Суд в Петербурге вынес приговор участникам скандальной фотосессии на кладбище

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анны Пантелеевой, Сергея Евстюхина, Кристины Рожковой и Ярославы Гуменной. Молодые люди обвинялись в осквернении мест захоронения и оскорблении религиозных чувств верующих из-за провокационной фотосессии, устроенной ими летом прошлого года на Большеохтинском кладбище, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото здесь и далее: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствием и судом было установлено, что в ночь с 16 на 17 июня 2024 года фигуранты проникли на территорию кладбища. Согласно материалам дела, Сергей Евстюхин связывал девушек веревками в стиле «шибари» и привязывал их к элементам надгробий, а Кристина Рожкова и Анна Пантелеева вели фото- и видеосъемку.

Наибольший общественный резонанс вызвали кадры, на которых Гуменная, частично обнаженная и опутанная веревками, позировала, будучи привязанной к деревянному восьмиконечному православному кресту, установленному на могиле. Сама Пантелеева также снималась в обнаженном виде, привязанная к скамейке рядом с захоронением, а затем, по версии обвинения, обнимала сообщницу у креста. Впоследствии созданные материалы были опубликованы в открытом доступе.

Действия группы были квалифицированы по части 2 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений) и пункту «а» части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц).

В прениях прокурор просил признать всех виновными и назначить наказания в виде лишения свободы сроком от трех до четырех лет в колонии-поселении.

Защита, в свою очередь, просила о снисхождении. Адвокаты также акцентировали внимание на отсутствии непосредственных потерпевших: по их словам, никто из посетителей или служителей кладбища не заявлял об оскорбленных чувствах. А еще, по словам защиты, девушки на снимках были не очень сильно раздеты, на них присутствовала одежда, в которой многие появляются в бассейне или спортзале.

Суд назначил наказание:

  • Кристине Рожковой - лишение свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года;
  • Анне Пантелеевой - лишение свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года;
  • Сергею Евстюхину - лишение свободы на 1.5 года условно с испытательным сроком 1.5 года;
  • Ярославе Гуменной - лишение свободы на 1.5 года условно с испытательным сроком 1.5 года.

Напомним, одна из обвиняемых поясняла, что съемки голых связанных девушек на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга организовали как реакцию на акт изнасилования в отношении одной из моделей.

