Суд обязал псковский психдиспансер усилить пожарную безопасность

Псковский районный суд обязал Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии устранить нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Проверка, проведенная прокуратурой района совместно с органами надзорной деятельности МЧС России по Псковской области, выявила ряд нарушений в учреждении. Ранее, 30 января 2025 года, главному врачу центра было внесено представление об устранении выявленных недочетов, однако они не были устранены в полном объеме.

Суд, рассмотрев материалы проверки и доказательства, установил, что несоблюдение требований пожарной безопасности ответственными должностными лицами создает риск причинения вреда жизни и здоровью пациентов, включая несовершеннолетних, находящихся в учреждении.

В связи с этим суд обязал Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии привести объекты в соответствие с законодательными требованиями в срок до 1 июля.