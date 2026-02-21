Грузинский ресторан: вкус Кавказа в Пскове

Грузинская кухня давно завоевала сердца гурманов своей яркой палитрой вкусов, насыщенностью ароматов и аутентичностью блюд. Сегодня мы расскажем вам о настоящем гастрономическом путешествии в сердце Грузии прямо здесь, в нашем родном городе.

Открывшийся совсем недавно, ресторан GURAVI быстро завоевал популярность благодаря своему уютному интерьеру, гостеприимству персонала и конечно же уникальной кухне.

Наряду традиционными с грузинскими блюдами на этой неделе блистает блинное меню с самыми разными начинками на любой вкус, приходите побаловать себя и вы!

GURAVI — кухня родом из Грузии.

Адрес: Псков, Октябрьский пр-т, 40.

Бронь столиков: 8 (900) 990-40-40

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 60270143907. Erid: 2SDnjcPcL3r