 
Общество

Грузинский ресторан: вкус Кавказа в Пскове

0

Грузинская кухня давно завоевала сердца гурманов своей яркой палитрой вкусов, насыщенностью ароматов и аутентичностью блюд. Сегодня мы расскажем вам о настоящем гастрономическом путешествии в сердце Грузии прямо здесь, в нашем родном городе.

Открывшийся совсем недавно, ресторан GURAVI быстро завоевал популярность благодаря своему уютному интерьеру, гостеприимству персонала и конечно же уникальной кухне.

Наряду традиционными с грузинскими блюдами на этой неделе блистает блинное меню с самыми разными начинками на любой вкус, приходите побаловать себя и вы!

GURAVI — кухня родом из Грузии.

Адрес: Псков, Октябрьский пр-т, 40.

Бронь столиков: 8 (900) 990-40-40

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 60270143907. Erid: 2SDnjcPcL3r

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026