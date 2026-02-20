О психологических вызовах в мире моды рассказали псковичам

Откровениями о преодолении критики, вызовах и необходимости честности в мире моды и красоты поделились гости студии ПЛН FM — руководитель проекта «Созвездие» и дизайнер Елена Горячева, партнёр проекта — педагог и танцор Иван Жидков и модель Татьяна Гусарова.

Елена Горячева подчеркнула важность комплексного развития и неуклонного совершенствования профессиональных навыков.

«Регулярные тренировки, дисциплина и внимание к деталям — ключевые факторы успеха в индустрии красоты. Например, для моделей особенно важна практика дефиле: не просто ходить на каблуках, а делать это с правильной осанкой и изяществом», - пояснила руководитель «Созвездия». Иван Жидков и Татьяна Гусарова подтвердили, что только через многократные тренировки и настойчивость удаётся поддерживать форму и профессионализм.

Говоря о психологических вызовах, Елена Горячева отметила, что самый тяжёлый из них — это непонимание и негатив со стороны окружающих. «Когда твои идеи не принимают, когда идут осуждения — это вызывает внутренние трудности», — говорит дизайнер. Она призвала не бояться быть искренними показывать свой труд и творчество честно, без прикрас и иллюзий, и жить по совести, не пытаясь впечатлять фальшивым блеском.

Участники обсуждения Иван Жидков и Татьяна Гусарова также выделили, что копирование чужих идей и готовых решений не ведёт к настоящему росту. По их словам, современный мир и индустрия красоты ждут уникальности и новаторства. Модель Татьяна Гусарова считает, что несмотря на давление трендов и конкуренции важно идти своим путём и не сдаваться перед критикой, которая часто бывает вызвана непониманием или завистью.

Елена Горячева привела примеры известных российских дизайнеров, таких как Валентин Юдашкин и Юрий Зайцев. «И у дизайнеров, и у модельных школ, и у агентств — очень трудная работа. Все смотрят соцсети и думают, что я миллионерша, что у меня денег куры не клюют. Мне пишут: «Ты должна жить в других условиях, должна это, должна то». Я никому ничего не должна. Я не говорю, что я великий дизайнер, я честно признаюсь, что не умею шить, у меня нет образования швеи или дизайнерского. Я шью по велению сердца и в основном шью вручную. Я вдохновляюсь Юдашкиным, нашим великим дизайнером, который много лет шил в общежитии, ел дошираки и очень долго работал на табуреточке. Что в итоге? Он открыл Дом моды и стал великим дизайнером. Меня это вдохновляет, и я иду к этому тоже», - рассказала руководитель «Созвездия».

Все собравшиеся сошлись во мнении: для достижения успеха в творчестве и индустрии красоты требуется не только физическая форма и навык, но и готовность выдержать психологические испытания. В ходе эфира пришли к выводу: искренность, честность перед собой и другими, постоянное развитие — залог того, чтобы быть услышанным и стать примером для других.