Росгвардия провела День открытых дверей для псковских учащихся

В управлении Росгвардии по Псковской области продолжается серия патриотических мероприятий, приуроченных сразу к двум значимым датам, 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине создания войск правопорядка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ведомстве прошла очередная акция «День открытых дверей», которая позволила учащимся псковской школы № 12 ближе познакомиться с работой подразделений Росгвардии и узнать о профессиях, требующих мужества, ответственности и самоотдачи.

В ходе мероприятия, кинолог ОМОН «Кром» продемонстрировал мастерство минно-разыскной собаки по кличке Жасмин. Гости увидели, как профессионально и четко Жасмин выполняет команды и справляется с поставленными задачами.

Взрывотехник инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» поделился тонкостями своей непростой работы. Он рассказал о методах и технологиях, используемых при обезвреживании взрывных устройств, а также подчеркнул важность внимательности, хладнокровия и специальной подготовки в этой сфере.

Сотрудники СОБР «Гепард» представили бронированный автомобиль «Патруль». Участники мероприятия смогли не только осмотреть технику, но и узнать о ее тактико-технических характеристиках и возможностях в условиях реальных оперативных задач. Кроме того, бойцы организовали выставку вооружения, где представили образцы оружия и специального снаряжения, стоящего на вооружении подразделения.

Представители вневедомственной охраны рассказали школьникам о специфике своей службы, о задачах по охране объектов, взаимодействии с гражданами и современных технических средствах обеспечения безопасности.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия не только расширяют кругозор молодежи, но и способствуют воспитанию патриотизма, уважения к профессии защитника Отечества, а также помогают молодым людям определиться с выбором жизненного пути.