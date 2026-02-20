Омбудсмен Дмитрий Шахов возглавил ГЭК в ПсковГУ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов назначен председателем Государственной экзаменационной комиссии Псковского государственного университета магистерских программ «Юрист в органах государственной власти и местного самоуправления» и «Медицинское право», сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Как отметил Дмитрий Шахов, хотя предложения возглавить ГЭК часто поступают к региональному омбудсмену, но по этим двум программам магистратуры, которые впервые прошли в ПсковГУ свою апробацию, стать руководителем ГЭК не только почетно, но ещё интересно и познавательно. Это связано с тем, что выпускники этих программ – люди, имеющие богатый профессиональный опыт работы, но пожелавшие упорядочить и освежить свои знания, а также получить новые, поскольку жизнь не стоит на месте, как и российское законодательство. Тем более, в состав ГЭК вошли известные учёные-правоведы Псковской области: профессор Сергей Васильев, доценты Борис Зыкин, Василий Сидоров, Владимир Сапогов.

Первая программа, которая разработана группой известных наших преподавателей права во главе с заведующим кафедрой государственно-правовых дисциплин и теории права, доктором юридических наук, профессором Сергеем Васильевым, в том числе и с моим участием, это уникальная программа, основанная на лучшем российском опыте. Выпускники магистратуры приобретают навыки, которые востребованы в практической деятельности органов публичной власти при правовом обеспечении административного управления на основе эффективного использования конституционного, административного права и других отраслей публичного права, потенциал которых становится крайне востребованным для комплексного решения задач сбалансированного развития нашей страны на фоне усложнения процессов взаимодействия различных сфер государственно-общественного организма, требующих дополнительной концентрации административного ресурса.

Вторая программа, которая также впервые реализуется ПсковГУ под руководством доктора юридических наук, профессора Сергея Васильева совместно с ведущим российским вузом — Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Данная программа, на мой взгляд, полезна как для подготовки медицинских юристов, так и для качественного юридического образования иных медицинских работников (управленцев, лечащего персонала), понимающих специфику системы управления в сфере здравоохранения, а в силу накопленного практического профессионального опыта способных глубоко разбираться в гражданском, трудовом, административном, а иногда и в уголовном законодательствах, оказывающих регулирующее воздействие на эту область. Про актуальность знаний уголовного права для медиков Псковской области, думаю, особо говорить не приходится, отметил Дмитрий Шахов.

На заседании ГЭК под председательством Дмитрия Шахова были представлены 27 магистерских диссертационных исследований. В ходе активного обсуждения и дискуссии с авторами комиссия оценила 20 с оценкой «отлично», 7 с оценкой «хорошо», одна с оценкой «удовлетворительно».