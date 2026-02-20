 
В Псковской области названы победители регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

В Псковской области завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы». Торжественная церемония закрытия мероприятия прошла в пятницу, 20 февраля, в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Участников чемпионата, педагогов, наставников и социальных партнеров от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовала его Первый заместитель Вера Емельянова.

«Чемпионат содействует реализации важнейших государственных задач — создать в нашем обществе новое поколение профессионалов во всех областях нашей жизни. Мы все стремимся сделать ее более качественной, комфортной и безопасной. И мы гордимся, что у нас есть для этого отличный ресурс — это вы, дорогие ребята. Участники регионального этапа — доказательство того, что потенциал России велик и могуч. Мы благодарим вас за ваш выбор, за ваше ответственное отношение к той профессии, которая уже стала для вас делом жизни. Не сомневаемся, что вы свои профессиональные навыки направите на благо Псковской области и нашей великой страны», — сказала Вера Емельянова.

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония чествования победителей и призеров регионального этапа чемпионата «Профессионалы».

 

Напомним, соревнования в Псковской области прошли по 28 компетенциям в основной возрастной категории и 7 — в категории «Юниоры». В мероприятиях приняли участие более 150 студентов СПО и порядка 40 школьников, в том числе представители Мурманской области и Республики Беларусь.

Были организованы обширные деловая и профориентационная программы.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Список победителей и призёров чемпионата.

