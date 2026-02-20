 
Общество

В Псковском округе почтили память освободителей Середки и Ершова

0

На одном из самых крупных мемориалов Псковского округа – братском захоронении в деревне Ершово жители вместе с представителями районного Совета ветеранов, депутатами Собрания округа и учениками Остенской школы возложили цветы к вечному огню. Об этом пишет глава Псковского округа Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

Также в селе Середка на торжественно-траурном митинге вспомнили тех, кто 82 года назад освободил этот крупный населенный пункт Псковского округа.

«Враг оказывал ожесточенное сопротивление, войска Красной армии освобождали Псковскую землю с тяжелыми потерями. Сегодня мы, внуки и правнуки солдат-освободителей, благодарим и чтим их память. Вместе с жителями, начальником теротдела "Середка" Раисой Шумкиной, замначальника ИК-4 ФСИН России по Псковской области Николаем Антоновым, учащимися Середкинской школы возложили цветы к памятнику павшим воинам», - пишет глава округа.

В зале Середкинской школы ко Дню освобождения села состоялась концертная программа. Наталья Федорова поздравила жителей с этим знаменательным событием, которое 82 года назад стало возможным благодаря храбрости и самоотверженности бойцов Красной армии.

 

«В настоящее время в рядах Вооруженных сил России служат уроженцы Середки. Они продолжают славные воинские традиции дедов и прадедов. С удовольствием посетила школьный музей, где бережно собирается коллекция артефактов, отражающая историю Середкинской земли. Отрадно, что ученики принимают в этом самое деятельное участие, а значит - знают и хранят историю малой Родины», - отметила Наталья Федорова.

