Более 25 % псковичей ежедневно используют ИИ на работе

27% жителей Псковской области применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно. При этом 38% опрошенных жителей пока не используют ИИ в работе, но хотели бы освоить его в будущем. 21% отметили, что в их деятельности это неприменимо, а 14% просто не хотят использовать ИИ в работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

ИИ в своей профессиональной деятельности используют респонденты всех профсфер, однако наиболее активно — специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR (82%). На втором месте — информационные технологии (66%). Далее следуют представители науки и образования, а также искусства, развлечений и массмедиа — по 49%. Среди высшего и среднего менеджмента ИИ применяют 46% опрошенных, в сфере управления персоналом и тренингов — 44%. Юристы используют ИИ в работе в 36% случаев, специалисты по закупкам — в 33%. В сфере туризма, гостиниц и ресторанов показатель составляет 28%, среди административного персонала — 27%.

Также опрос показал, что 33% респондентов из Псковской области, которые обращаются за помощью к ИИ в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 40% — несколько раз в неделю, а 27% — несколько раз в месяц.

Чаще всего псковичи обращаются к ИИ для поиска необходимой рабочей информации (57%). 43% используют для подготовки писем и сообщений для общения с клиентами, партнерами и коллегами, 37% — для анализа и систематизации больших объемов информации. Почти 33% применяют нейросети для поиска ошибок в текстах и коде, а также для перевода иностранных текстов и видео.