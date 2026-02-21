Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Письмо солдату»

Патриотическая акция «Письмо солдату», организованная сотрудниками библиотеки «Библиолюб», прошла в Пскове. В мероприятии приняли участие военнослужащие Росгвардии по Псковской области, которые встретились с юными читателями и поделились с ними важными историями о службе и патриотизме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Во время встречи росгвардейцы не только поддержали идею написания писем военнослужащим, но и провели для детей познавательную лекцию, посвящённую 10-летию Росгвардии. Школьники узнали об истории создания ведомства, о задачах, которые выполняют сотрудники Росгвардии, примерах мужества и героизма военнослужащих.

После беседы юные участники акции приступили к написанию писем для военнослужащих выполняющих задачи в зоне СВО.

Организаторы акции отметили, что такие мероприятия помогают укрепить связь между поколениями, воспитывают у детей чувство гордости за свою страну.