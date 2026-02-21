 
Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Письмо солдату»

0

Патриотическая акция «Письмо солдату», организованная сотрудниками библиотеки «Библиолюб», прошла в Пскове. В мероприятии приняли участие военнослужащие Росгвардии по Псковской области, которые встретились с юными читателями и поделились с ними важными историями о службе и патриотизме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Во время встречи росгвардейцы не только поддержали идею написания писем военнослужащим, но и провели для детей познавательную лекцию, посвящённую 10-летию Росгвардии. Школьники узнали об истории создания ведомства, о задачах, которые выполняют сотрудники Росгвардии, примерах мужества и героизма военнослужащих.

После беседы юные участники акции приступили к написанию писем для военнослужащих выполняющих задачи в зоне СВО.

Организаторы акции отметили, что такие мероприятия помогают укрепить связь между поколениями, воспитывают у детей чувство гордости за свою страну.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026