Пскович получил четырёхколёсный приз на капитал-шоу «Поле чудес»

Новый выпуск капитал-шоу «Поле чудес» с участием псковича Михаила Черкасова вышел в эфир на Первом канале вчера, 20 февраля. В программе участник исполнил свою детскую мечту - прочитал стихотворение, за которое получил четырёхколёсный приз - скейтборд.

Напомним, что съёмки шоу состоялись в конце ноября 2025 года. После шоу Михаил в комментарии корреспонденту Псковской Ленты Новостей говорил: «У меня даже не один приз, но не хочу раскрывать всех деталей того, как для меня закончилась игра. Один подарок большой и на четырёх колёсах. Вот и думайте!».