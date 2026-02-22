Игумен ответил, можно ли употреблять алкоголь на Масленицу

Церковь не запрещает употреблять алкоголь во время Масленицы, но не приветствует пьянства, сказал эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой).

«Объедение и пьянство разрушают и наше физическое состояние, и духовное. Алкоголь – почему бы и нет? Церковь благословляет вино в монастырях, на трапезе. Несколько раз в году вино благословляется, но в весьма умеренном количестве, потому что вино веселит сердце человека, но – не упивайтесь вином, потому что в нем блуд, говорит апостол Павел. Поэтому можно, но, конечно же, в меру – чтобы это принесло нам какую-то радость, но не пресыщение и не то, что идёт следом», – сказал игумен, отвечая на вопрос, позволяется ли употреблять алкоголь в Масленицу.

Последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей, пишет РИА Новости. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля.