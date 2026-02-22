Чучело Масленицы сожгут в Финском парке Пскова

Народные гулянья на Масленицу стартуют в Финском парке Пскова в 12:00. В 14:00 начнется праздничный концерт. Кульминацией праздника в 15:30 станет традиционное сжигание чучела, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

На городском пляже в 12:00 можно стать частью всероссийской акции «Быть здоровым – это модно!».

В 12:00 в Доме офицеров начнётся праздничная программа, которая перерастет в яркий концерт «Шуми, Масленица!».

Также в 12:00 от улицы Некрасова, 10 пойдёт большое масленичное шествие. В 13:30 в Парке строителей закружится самый большой масленичный хоровод.



