В МВД описали общую схему работы мошеннических кол-центров

Мошеннические кол-центры используют сложные схемы с большим количеством участников для обмана жертв. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Общая схема кибермошенничества. Никаких звонков из "службы безопасности банка", прямых требований "перевести деньги на безопасный счет" или "назвать код". Мошеннические кол-центры выстраивают сложные "спектакли" с десятками участников, постоянно повышающимися ставками и проверенными психологическими приемами», - говорится в сообщении.

Как рассказали в управлении, стандартная схема состоит из пяти этапов. Сначала потенциальную жертву добавляют в групповой чат с названием организации, в которой человек работает. В группе - реальные фамилии, фотографии, деловой стиль общения, обсуждение приказов, оцифровки, реестры. Формируется ощущение легитимности и коллективной нормы, пишет ТАСС.

Затем в чате появляется ссылка на якобы официальный бот или сервис подтверждения. Название похоже на государственный ресурс. Пользователю предлагают подтвердить данные - нажать кнопку, отправить контакт, пройти проверку. Другие участники демонстративно сообщают, что у них все успешно. «Передача данных не обязательно дает злоумышленникам доступ к учетным записям - их задача перевести человека в управляемое состояние», - уточнили в пресс-службе.

Третий шаг - резкая смена тона. Появляются сообщения о входе на "Госуслуги", оформлении доверенностей, о попытках получения микрозаймов. Жертву убеждают, что все значимые сервисы уже взломаны, а его средства почти украдены. После этого появляется тот, кто якобы поможет решить проблему. Злоумышленник может представиться сотрудником казначейства, специалистом техподдержки или правоохранительных органов. «Гражданин звонит сам по предложенному номеру, полагая, что действует правильно. Ему обещают помощь, но одновременно повышают уровень угрозы. Сообщают, что средства якобы уже направлены в террористические организации и возможно возбуждение уголовного дела. Давление строится на страхе ответственности и желании доказать свою невиновность», - добавили в УБК.

В завершении под предлогом блокировки операций, декларирования или проверки источника происхождения человека убеждают перевести деньги.